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NYT: в Израиле недовольны тем, что Нетаньяху не разработал план управления Газой

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Генералы и члены военного кабинета Израиля недовольны тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не разработал план управления сектором Газа после окончания конфликта.

Об этом пишет The New York Times.

Согласно статье в борьбе обычно применяется практика «очистить, удержать и построить», но Израиль, как говорится в материале, «застрял в процессе зачистки».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывами выписать ордер на арест Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.

Также МИД ОАЭ отверг план Нетаньяху об участии в гражданском управлении Газы.

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