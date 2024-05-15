NYT: в Израиле недовольны тем, что Нетаньяху не разработал план управления Газой

Генералы и члены военного кабинета Израиля недовольны тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не разработал план управления сектором Газа после окончания конфликта.

Об этом пишет The New York Times.

Согласно статье в борьбе обычно применяется практика «очистить, удержать и построить», но Израиль, как говорится в материале, «застрял в процессе зачистки».

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывами выписать ордер на арест Нетаньяху из-за вооружённого конфликта в секторе Газа.

Также МИД ОАЭ отверг план Нетаньяху об участии в гражданском управлении Газы.