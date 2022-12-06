В Молдавии намерены выработать официальную позицию в отношении антироссийской резолюции ЕП
«Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — цитирует его РИА Новости.
23 ноября в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данную резолюцию должны комментировать медики.
Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, предложила признать ЕП «спонсором идиотизма».