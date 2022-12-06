В Молдавии намерены выработать официальную позицию в отношении антироссийской резолюции ЕП

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире кишинёвского телеканала Pro TV заявил, что правящая в стране партия «Действие и солидарность» планирует выработать официальную позицию в отношении резолюции Европарламента о признании России государством, «спонсирующим терроризм».

«Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — цитирует его РИА Новости.

23 ноября в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данную резолюцию должны комментировать медики.

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, предложила признать ЕП «спонсором идиотизма».