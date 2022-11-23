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Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

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Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».
Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма
  • Gettyimages.ru

Об этом она написала в Telegram.

«Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — сказала Захарова.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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