Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма
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Об этом она написала в Telegram.
«Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — сказала Захарова.
Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.