Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».

Об этом она написала в Telegram.

«Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — сказала Захарова.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.