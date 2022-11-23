Лавров: резолюцию о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики.

«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — заявил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».