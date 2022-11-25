В США анонсировали слушания о назначении нового посла в России

Комитет сената США по международным отношениям анонсировал проведение слушаний 30 ноября по вопросу назначения кадровой сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на пост посла в России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на график работы профильного комитета, слушания назначены на 14:30 по времени восточного побережья США (22:30 мск).

По итогам мероприятий кандидатуру Трейси должен утвердить полный состав сената.

Ранее Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.

20 сентября президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России сотрудницу Госдепа Линн Трейси.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси новым американским послом в Москве.