В США анонсировали слушания о назначении нового посла в России
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на график работы профильного комитета, слушания назначены на 14:30 по времени восточного побережья США (22:30 мск).
По итогам мероприятий кандидатуру Трейси должен утвердить полный состав сената.
Ранее Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.
20 сентября президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России сотрудницу Госдепа Линн Трейси.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси новым американским послом в Москве.