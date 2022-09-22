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МИД: Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

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Российская сторона дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси американским послом в Москве. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
МИД: Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве
  • РИА Новости

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на неё уже определённое время назад», — цитирует его РИА Новости.

Рябков напомнил о необходимости утверждения кандидатуры Трейси в американском сенате.

Ранее Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.

20 сентября президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России сотрудницу Госдепа Линн Трейси.

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