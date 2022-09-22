МИД: Россия дала предварительное согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве
- РИА Новости
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на неё уже определённое время назад», — цитирует его РИА Новости.
Рябков напомнил о необходимости утверждения кандидатуры Трейси в американском сенате.
Ранее Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.
20 сентября президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России сотрудницу Госдепа Линн Трейси.