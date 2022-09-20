Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России сотрудницу Госдепа Линн Трейси.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщал, что Байден намерен предложить кандидатуру Трейси на пост посла. В настоящее время она работает в Армении.

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти Соединённых Штатов в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.

Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая позже скончалась 5 сентября.