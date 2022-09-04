Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву
- РИА Новости
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«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в сообщении американской дипмиссии.
Отмечается, что Салливан проработал на этой должности почти три года.
До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.
6 июня Салливан в интервью ТАСС назвал талантливой работу главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.