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Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву

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Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву.
Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Отмечается, что Салливан проработал на этой должности почти три года.

До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.

6 июня Салливан в интервью ТАСС назвал талантливой работу главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.

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