Байден предложил кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла Соединённых Штатов в России.

Как сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, в настоящее время дипломат работает в Армении.

Уточняется, что сроки официального назначения Трейси послом в Москве будут зависеть от того, согласится ли Россия принять её на соответствующий пост «в условиях напряжённости между Москвой и Вашингтоном».

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.

Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая позже скончалась 5 сентября.