Politico: Салливан покинул пост посла США в России из-за болезни жены
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«Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес была очень больна, у неё был рак», — говорится в статье со ссылкой на слова самого дипломата.
Салливан также подчеркнул, что его отъезд из России связан исключительно с болезнью жены, а не с политическими мотивами.
«Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия», — констатировал он.
4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.
В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.