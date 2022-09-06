Politico: Салливан покинул пост посла США в России из-за болезни жены

Бывший посол США в Москве Джон Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы в России болезнью жены, которая скончалась в понедельник, 5 сентября. Об этом пишет газета Politico.

«Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес была очень больна, у неё был рак», — говорится в статье со ссылкой на слова самого дипломата.

Салливан также подчеркнул, что его отъезд из России связан исключительно с болезнью жены, а не с политическими мотивами.

«Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия», — констатировал он.

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву.

В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.