Песков назвал «хорошим эпизодом» случай с Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым.

Как сообщалось, американский президент восхитился размерами бицепсов оператора Первого канала, работавшего на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

Джо Байден подошёл к Юрию Шолмову со словами: «Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше моей головы. Мы такие называем пушками».

«Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод, и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание», — прокомментировал Песков.

Встреча «Большой двадцатки» прошла 15—16 ноября на индонезийском острове Бали.