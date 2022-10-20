СКЦ санкционировал выход шести судов с продовольствием из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход из украинских портов шести кораблей с 86 тыс. тонн продовольствия на борту.

«Украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 85,8 тыс. тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление СКЦ Интерфакс.

Суда с кукурузой, подсолнечным маслом, горохом и семенами подсолнечника направятся в Нидерланды, Китай, Ливан, Великобританию и Турцию.

По состоянию на 19 октября, общий объём экспортированного зерна и прочей агропродукции из украинских портов составило 7 946 165 тонн.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе 17 судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.