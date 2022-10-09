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Минобороны Турции сообщило о выходе 17 судов из портов Украины в рамках продуктовой сделки

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Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе 17 судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.
Минобороны Турции сообщило о выходе 17 судов из портов Украины в рамках продуктовой сделки
  • РИА Новости

«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня», — сообщило ведомство в Twitter.

Ранее стало известно, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции всемирной организации по торговле и развитию Ребека Гринспан прибудут в Москву с визитом, чтобы обсудить продление продуктовой сделки.

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