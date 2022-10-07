Представители ООН прибудут в Москву для обсуждения продления продуктовой сделки

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан прибудут в Москву с визитом, чтобы обсудить продление продуктовой сделки.

Как заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, команда Антониу Гутерреша работает над расширением Черноморской зерновой инициативы и устранением препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

«Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.