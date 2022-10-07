Представители ООН прибудут в Москву для обсуждения продления продуктовой сделки
- РИА Новости
Как заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, команда Антониу Гутерреша работает над расширением Черноморской зерновой инициативы и устранением препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
«Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.
По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.