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Представители ООН прибудут в Москву для обсуждения продления продуктовой сделки

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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции всемирной организации по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан прибудут в Москву с визитом, чтобы обсудить продление продуктовой сделки.
Представители ООН прибудут в Москву для обсуждения продления продуктовой сделки
  • РИА Новости

Как заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, команда Антониу Гутерреша работает над расширением Черноморской зерновой инициативы и устранением препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

«Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

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