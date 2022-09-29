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МИД: Россия ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна

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Россия ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна
  • РИА Новости

Она отметила, что Москва ожидает от ООН усилий для того, чтобы добиться от стран ЕС и США снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

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