МИД: Россия ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна

Россия ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва ожидает от ООН усилий для того, чтобы добиться от стран ЕС и США снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.