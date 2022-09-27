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Путин заявил об ответственности Запада за ухудшение продовольственной ситуации

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

Об этом он сказал во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.

Путин добавил, что санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идёт уже несколько лет.

Глава государства добавил, что ответственность за ситуацию полностью лежит на так называемом коллективном Западе.

Российский президент подчеркнул, что это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе.

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