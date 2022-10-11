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Süddeutsche Zeitung: в ФРГ могут отменить концерт музыканта Уотерса из-за его слов об Украине

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В Мюнхене могут отменить концерт одного из основателей музыкальной группы Pink Floyd Роджера Уотерса в связи с его позицией по Израилю и украинскому кризису, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

«Роджер Уотерс продолжает играть на клавишах антисемитских стереотипов, в том числе на своих концертах», — приводит РИА Новости слова главы Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл.

По словам Хайгл, концерты Уотерса невозможны по причине того, что музыкант якобы распространяет теории заговора об украинском конфликте.

Ранее Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

До этого Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.

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