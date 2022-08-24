CNN: тест первой леди США на COVID-19 снова показал положительный результат

Первая леди США Джилл Байден вновь получила положительный результат теста на COVID-19, сообщил телеканал CNN.

«Байден... вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду», — приводит сообщение РИА Новости.

Новых симптомов у супруги американского президента не наблюдается.

Тест самого президента США Джо Байдена в среду показал отрицательный результат.

16 августа у Джилл Байден выявили коронавирус.

Впервые президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат, и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19. Спустя несколько дней он снова сдал положительный тест на коронавирус.

7 августа второй тест американского лидера на коронавирус показал отрицательный результат.