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CNN: тест первой леди США на COVID-19 снова показал положительный результат

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Первая леди США Джилл Байден вновь получила положительный результат теста на COVID-19, сообщил телеканал CNN.
CNN: тест первой леди США на COVID-19 снова показал положительный результат
  • Gettyimages.ru

«Байден... вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду», — приводит сообщение РИА Новости.

Новых симптомов у супруги американского президента не наблюдается.

Тест самого президента США Джо Байдена в среду показал отрицательный результат.

16 августа у Джилл Байден выявили коронавирус.

Впервые президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат, и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19. Спустя несколько дней он снова сдал положительный тест на коронавирус.

7 августа второй тест американского лидера на коронавирус показал отрицательный результат.

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