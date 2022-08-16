У первой леди США Джилл Байден выявили коронавирус

У первой леди США Джилл Байден диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в её пресс-службе.

«После отрицательного теста на коронавирус в понедельник во время её регулярного тестирования первая леди вечером начала испытывать симптомы простуды», — приводит CNN сообщение.

В пресс-службе уточнили, что быстрый антиген-тест снова показал отрицательный результат, но тест ПЦР на коронавирус оказался положительным.

Впервые президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат, и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19. Спустя несколько дней он снова сдал положительный тест на коронавирус.

7 августа второй тест американского лидера на коронавирус показал отрицательный результат.