Лавров: Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Мы выразили признательность нашим сирийским друзьям за полное понимание происходящего на Украине и вокруг неё», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, в Сирии подтвердили поддержку целей, поставленных Россией, и осознают причины, которые привели к текущей ситуации.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.