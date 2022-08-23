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Лавров: Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Мы выразили признательность нашим сирийским друзьям за полное понимание происходящего на Украине и вокруг неё», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства. 

По словам Лаврова, в Сирии подтвердили поддержку целей, поставленных Россией, и осознают причины, которые привели к текущей ситуации.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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