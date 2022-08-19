Посольство: США идут на ложь в попытках очернить Россию

Выступая с заявлениями по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), США не брезгуют ложью, пытаясь очернить Россию, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

В посольстве обратили внимания на новые заявления американской администрации по ситуации с ЗАЭС.

«Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Также в российском посольстве отметили, что замалчивание факта обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ поощряет безнаказанность Киева.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.