Посольство: США идут на ложь в попытках очернить Россию
В посольстве обратили внимания на новые заявления американской администрации по ситуации с ЗАЭС.
«Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Также в российском посольстве отметили, что замалчивание факта обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ поощряет безнаказанность Киева.
Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.