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В Госдепе США призвали Россию обеспечить доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
В Госдепе США призвали Россию обеспечить доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
  • AFP
  • © Ed JONES

«МАГАТЭ должно получить доступ к ЗАЭС как можно скорее», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что американская сторона «глубоко обеспокоена» тем фактом, что контроль над станцией остаётся у России.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

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