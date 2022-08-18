В Госдепе США призвали Россию обеспечить доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«МАГАТЭ должно получить доступ к ЗАЭС как можно скорее», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что американская сторона «глубоко обеспокоена» тем фактом, что контроль над станцией остаётся у России.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.