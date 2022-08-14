Премьер Израиля Лапид пожелал скорейшего выздоровления писателю Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид пожелал скорейшего выздоровления британскому писателю Салману Рушди, который получил ножевое ранение в результате нападения в Нью-Йорке.

Политик назвал инцидент с Рушди нападением на свободы и ценности.

«Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима... От имени народа Израиля желаем ему полного и скорейшего выздоровления», — написал Лапид в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.

По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.