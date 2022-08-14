Премьер Израиля Лапид пожелал скорейшего выздоровления писателю Рушди
Политик назвал инцидент с Рушди нападением на свободы и ценности.
«Это результат десятилетий подстрекательства со стороны экстремистского режима... От имени народа Израиля желаем ему полного и скорейшего выздоровления», — написал Лапид в Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.
По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.