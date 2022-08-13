военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Покушавшегося на жизнь писателя Рушди арестовали

Короткая ссылка
Полиция Нью-Йорка заявила, что мужчина, покушавшийся на жизнь писателя Салмана Рушди, был арестован.
Покушавшегося на жизнь писателя Рушди арестовали
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, он был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени.

«12 августа 2022 года бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Шатокуа, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить