Покушавшегося на жизнь писателя Рушди арестовали

Полиция Нью-Йорка заявила, что мужчина, покушавшийся на жизнь писателя Салмана Рушди, был арестован.

Как сообщает РИА Новости, он был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени.

«12 августа 2022 года бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Шатокуа, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.