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Писатель Рушди получил ножевое ранение в шею

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Британский писатель Салман Рушди, подвергшийся нападению в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею.
Писатель Рушди получил ножевое ранение в шею
  • AP
  • © Grant Pollard/Invision

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.

«Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Шатокуа в штате Нью-Йорк... Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолёте в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим уточняется, что интервьюер, который был рядом с писателем, получил лёгкую травму головы, а нападавший был задержан.

Ранее неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

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