Писатель Рушди получил ножевое ранение в шею
- AP
- © Grant Pollard/Invision
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.
«Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Шатокуа в штате Нью-Йорк... Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолёте в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — отметили в ведомстве.
Вместе с этим уточняется, что интервьюер, который был рядом с писателем, получил лёгкую травму головы, а нападавший был задержан.
Ранее неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.