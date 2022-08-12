Писатель Рушди получил ножевое ранение в шею

Британский писатель Салман Рушди, подвергшийся нападению в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.

«Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Шатокуа в штате Нью-Йорк... Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолёте в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим уточняется, что интервьюер, который был рядом с писателем, получил лёгкую травму головы, а нападавший был задержан.

Ранее неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.