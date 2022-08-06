Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 24
«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, в том числе шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — заявили в министерстве.
Ранее Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.
Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.
МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.