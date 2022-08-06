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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 24

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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 24, ещё 203 человека пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, в том числе шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — заявили в министерстве.

Ранее Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.

МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.

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