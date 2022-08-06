Министр обороны: Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа
- AFP
Об этом проинформировала пресс-служба оборонного ведомства Израиля.
«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму (в секторе Газа) будут продолжаться и интенсифицироваться», — цитирует Ганца ТАСС.
Ранее МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».