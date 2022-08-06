МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность

Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Призываем все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооружённых действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — заявила она.

В Москве выразили серьёзную обеспокоенность новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

6 августа Ганц отдал распоряжение продолжать наносить удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.