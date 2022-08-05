Министр обороны Израиля поручил призвать до 25 тысяч резервистов
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 тыс. солдат для оперативных целей», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее израильская армия объявила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
По данным Министерства здравоохранения анклава, семь человек погибли и 40 пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа.
По информации 12 канала, в международном аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) изменили маршруты самолётов из-за операции израильской армии в секторе Газа.