Министр обороны Израиля поручил призвать до 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 тыс. солдат для оперативных целей», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее израильская армия объявила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

По данным Министерства здравоохранения анклава, семь человек погибли и 40 пострадали в результате авиаудара Израиля по сектору Газа.

По информации 12 канала, в международном аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) изменили маршруты самолётов из-за операции израильской армии в секторе Газа.