Министр обороны Израиля Ганц распорядился продолжать операцию против «Исламского джихада»

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение продолжать наносить удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.

«Ганц отдал военным распоряжение продолжать точные операции против «Исламского джихада», сосредоточив внимание на операциях по предотвращению ракетных обстрелов Израиля из Газы», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.