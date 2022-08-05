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Премьер: Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в Газе

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Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что в Тель-Авиве не заинтересованы в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боятся их.
Премьер: Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе обращения к нации. 

«Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их», — цитирует Лапида ТАСС. 

По его словам, израильская сторона будет «действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу» для своих граждан.

Ранее число погибших при израильских авиаударах по палестинскому сектору Газа увеличилось до десяти.

До этого Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Также министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

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