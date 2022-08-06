Kan: из сектора Газа по Израилю выпустили десятки ракет
Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.
По информации ТАСС, 30 ракет были перехвачены израильской армией.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в нескольких городах в центральной и южной частях Израиля.
Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.