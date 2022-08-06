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Kan: из сектора Газа по Израилю выпустили десятки ракет

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Активисты радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» выпустили не менее 40 ракет из сектора Газа по Израилю.

Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

По информации ТАСС, 30 ракет были перехвачены израильской армией.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в нескольких городах в центральной и южной частях Израиля.

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов «для оперативных целей».

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

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