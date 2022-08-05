Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Явне и Лахиш

Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких городах в центральной и южной частях Израиля.

Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Явне и Лахиш», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее число погибших при израильских авиаударах по палестинскому сектору Газа увеличилось до десяти.

До этого Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.