Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Явне и Лахиш
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Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Явне и Лахиш», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее число погибших при израильских авиаударах по палестинскому сектору Газа увеличилось до десяти.
До этого Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.