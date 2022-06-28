Эксперт Эшфорд заявила, что Литва заманила НАТО в ловушку ситуацией с Калининградом

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Эксперт Эмма Эшфорд заявила, что Литва заманила Североатлантический альянс в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией, введя ограничения на транзит грузов в Калининградскую область. Об этом сообщил Foreign Policy.
Эксперт Эшфорд заявила, что Литва заманила НАТО в ловушку ситуацией с Калининградом
  • РИА Новости

Она задалась вопросом, консультировался ли Вильнюс с союзниками в Западной Европе и США до того, как принять такое решение. 

«Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку», — сказала Эшфорд.

Эксперт объяснила, что, по её мнению, речь идёт о ситуации, когда одному члену объединения удаётся втянуть своего союзника в конфликт, не отвечающий его интересам. 

По её словам, литовская политика показывает, что Литва более склонна к ухудшению с Россией, чем Франция, ФРГ или США.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит в Калининградскую область является прерогативой Еврокомиссии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.

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