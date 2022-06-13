«Рёнхап»: Ким Чен Ын призвал партию бороться с нереволюционным поведением

Короткая ссылка
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Необходимо следовать примеру революционной партии. Для укрепления правящей партии следует поощрять и прививать поведение, соответствующее коммунистической этике и революционному стилю работы, политичность и боевой дух во всех её структурах», — заявил генсек ТПК.

Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.

11 июня лидер КНДР заявил о серьёзных рисках в сфере безопасности Северной Кореи и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить