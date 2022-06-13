«Рёнхап»: Ким Чен Ын призвал партию бороться с нереволюционным поведением

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал бороться с нереволюционным поведением, таким как злоупотребление властью и бюрократизм.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Необходимо следовать примеру революционной партии. Для укрепления правящей партии следует поощрять и прививать поведение, соответствующее коммунистической этике и революционному стилю работы, политичность и боевой дух во всех её структурах», — заявил генсек ТПК.

Присутствующие на заседании обсудили меры по ужесточению дисциплины и борьбе с нереволюционными действиями.

11 июня лидер КНДР заявил о серьёзных рисках в сфере безопасности Северной Кореи и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны.