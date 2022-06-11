Ким Чен Ын заявил о рисках безопасности КНДР и дальнейшем укреплении обороноспособности

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о серьёзных рисках в сфере безопасности КНДР и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны.

«Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности вокруг нашей страны очень серьёзна, окружающая обстановка несёт риски крайнего обострения. Подобное положение вынуждает нас и далее заниматься целями по укреплению обороноспособности», — заявил лидер КНДР, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее КНДР проводила несколько учений с пусками ракет в сторону Японского моря. 5 июня республика выпустила шесть ракет малой дальности. 7 июня в кабмине Японии сделали заявление, в котором назвали вероятным новое ядерное испытание в КНДР.

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