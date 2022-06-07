В Японии назвали вероятным новое ядерное испытание в КНДР
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя заявление МАГАТЭ о подготовке КНДР к ядерным испытаниям на пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Есть возможность такого рода провокационных действий со стороны Северной Кореи», — высказался Мацуно.
Политик уточнил, что сейчас Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.
Ранее заместитель госсекретаря Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Заявление было сделано после встречи с замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном в Сеуле.