В Японии назвали вероятным новое ядерное испытание в КНДР

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В Кабмине Японии считают, что возможно новое ядерное испытание в Северной Корее.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя заявление МАГАТЭ о подготовке КНДР к ядерным испытаниям на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Есть возможность такого рода провокационных действий со стороны Северной Кореи», — высказался Мацуно.

Политик уточнил, что сейчас Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.

Ранее заместитель госсекретаря Венди Шерман предупредила о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Заявление было сделано после встречи с замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном в Сеуле.

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