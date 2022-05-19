Журналист Шенер: присоединением Швеции и Финляндии к НАТО США стремятся ослабить Россию

Журналист Недим Шенер в статье для издания Hürriyet выразил мнение, что присоединением Швеции и Финляндии к НАТО Вашингтон стремится спровоцировать конфликт с Москвой и ослабить её влияние в мире.

«Они (Соединённые Штаты. — RT) заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув её в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса», — заявил Шенер.

По его словам, тем самым Вашингтон стремится усилить свои позиции гегемона на мировой арене.

Шенер также отметил роль Турции по недопущению вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Если Турция скажет «нет» членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии», — пояснил он.

Шенер заключил, что блокировка их вступления в альянс будет означать срыв планов США, стремящихся «разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию».

Ранее послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия» прокомментировала планы Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс.