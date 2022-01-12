«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане

В Москве отреагировали на критику Запада по поводу работы сил ОДКБ в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность действий организации «могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией». В свою очередь, председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что военная помощь республике помогла предотвратить террористическую угрозу. Высокую оценку миссии ОДКБ дал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее в США потребовали от властей Казахстана объяснений, почему они обратились к организации. По мнению экспертов, на Западе не ожидали, что ОДКБ настолько эффективно проявит себя в казахстанских событиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

«Эффективность этой акции, этих шагов (развёртывание сил ОДКБ. — RT) очевидна всему миру. Её могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией», — сказала она.

Ранее с таким же заявлением представитель МИД РФ выступила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». Она отметила, что силы миротворческого контингента ОДКБ сработали чётко и слаженно, оказав Казахстану современную помощь в рамках существующих правовых механизмов.

Также по теме «Поэтапный вывод контингента»: Токаев объявил об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане Миротворческий контингент ОДКБ успешно выполнил свою основную миссию в Казахстане, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев....

Дипломат напомнила, что принципы военной взаимопомощи прописаны в основополагающих документах организации. Несмотря на это, с точки зрения Захаровой, операция ОДКБ вызвала на Западе неадекватную и агрессивную реакцию.

«Она (ОДКБ. — RT) сделала своё дело так, как делает своё дело врач высшей категории, моментально приведя всю ситуацию (в Казахстане. — RT) к показателям, которые были заявлены. Ну это, конечно, вызывает раздражение… Потому что все операции Западного мира, которые проводились, приводили к обратному: они приводили к провалу», — сказала Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Запад не собирается «радоваться» слаженным действиям государств, которые не входят в его блок. Кроме того, как считает дипломат, за рубежом продолжат рассуждать о якобы нелегитимности действий ОДКБ и «агрессивных» планах России.

«Американское вмешательство»

Помимо представителя МИД РФ, на нападки Запада отреагировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что ввод сил ОДКБ помог стабилизировать ситуацию в стране. По его словам, присутствие миротворцев «позволило высвободить местных правоохранителей» для решения вопросов обеспечения безопасности мирных граждан.

«И когда звучат рассуждения «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть: это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», — подчеркнул Володин.

Как считает спикер нижней палаты российского парламента, «руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась».

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

РИА Новости

© Минобороны России

«Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства», — сказал Володин.

Напомним, Соединённые Штаты резко негативно отреагировали на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и потребовали от властей республики объяснений, почему те обратились к организации.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обвинить Москву в том, что она якобы с неохотой будет выводить войска из Казахстана.

«Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — заявил Блинкен.

В ответ на это в МИД РФ напомнили о военных преступлениях американских войск.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — подчёркивалось в сообщении Telegram-канала российского министерства иностранных дел.

В легитимности и правомерности миссии ОДКБ усомнилась и представитель Белого дома Джен Псаки, а спикер Госдепа Нед Прайс в ходе пресс-брифинга 10 января заявил, что у руководства Казахстана якобы не было необходимости пользоваться военной поддержкой ОДКБ.

Представитель Госдепа Нед Прайс

AP

© Kevin Lamarque

«У нас имеются некоторые вопросы, ведь, насколько нам известно, правительство Казахстана вполне в состоянии обеспечивать закон и порядок, а также защиту своих институтов, соблюдая при этом права людей и реагируя на вопросы, которые их беспокоят», — сказал журналистам Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что Соединённые Штаты хотели бы «лучше понять необходимость и характер» запроса Казахстана на ввод миротворцев. При этом он призвал силы ОДКБ «соблюдать международные нормы в области прав человека, поддержать мирное урегулирование и, опять же, незамедлительно покинуть Казахстан, когда правительство страны об этом попросит».

11 января посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter заявило, что, учитывая печальный опыт операций американской армии, Вашингтон не может давать советы по поводу того, как восстанавливать порядок и защищать права людей.

Unlike the 🇺🇸 troops, occupying territories of 🇸🇾 and Kosovo in 🇷🇸, the peacekeeping forces of the @CSTO_ODKB carry out the mission to ensure security of the critical infrastructure in 🇰🇿 upon the request of its authorities. pic.twitter.com/LfA0Cjvl5g — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022

6 января на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали призвала военнослужащих организации соблюдать суверенитет и независимость страны присутствия.

11 января представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что важно увидеть «фактический вывод» военнослужащих ОДКБ после стабилизации ситуации.

Между тем, выступая 11 января в мажилисе (парламенте), президент республики Касым-Жомарт Токаев высоко оценил миссию «голубых касок» ОДКБ. По его словам, без внешней военной помощи власти Казахстана рисковали полностью утратить контроль над Алма-Атой.

Как подчеркнул Токаев, на сегодняшний день острая фаза контртеррористической операции завершена и ситуация во всех регионах страны нормализовалась. Также президент Казахстан сообщил, что войска организации завершили основной этап миссии и начнут покидать республику 13 января.

Вывод войск должен завершиться в пределах 10 дней. При этом Токаев пояснил, что «голубые каски» пробудут в стране «до полной стабилизации ситуации». Комментируя решение президента Казахстана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что оно полностью является прерогативой страны, которая обратилась к ОДКБ с просьбой о помощи.

Напомним, коллективные миротворческие силы ОДКБ были развёрнуты в Казахстане в начале января. От России самолётами военно-транспортной авиации были переброшены десантные подразделения. «Голубые каски» взяли под охрану наиболее важные государственные, военные, социальные и инфраструктурные объекты. В свою очередь, борьба с бандформированиями и мероприятия по зачистке легли на плечи казахстанских силовиков.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, переброшенные в республику подразделения ОДКБ с помощью БПЛА установили круглосуточный мониторинг обстановки в зонах развёртывания. Результаты наблюдения в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

«Работающий механизм»

В беседе с RT проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин заявил, что миссия «голубых касок» в Казахстане «безусловно легальная и легитимная». Отрицательную реакцию США и ЕС он объяснил тем, что на Западе рассматривали ОДКБ как «виртуальную организацию, существующую только на бумаге».

«ОДКБ доказала, что является реально работающим механизмом. Его эффективность проявилась в молниеносной переброске войск по просьбе страны-участницы. Миротворческий контингент был направлен в Казахстан в кратчайшие сроки. Счёт шёл буквально на часы. Как и сказал Токаев, войска прибыли в критический момент, когда ситуация находилась на грани коллапса», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сутырина, ОДКБ доказала свою востребованность в качестве военно-политического союза постсоветских стран. Кроме того, по мнению аналитика, деятельность организации имеет особое значение для Центральной Азии, где, с его точки зрения, существует вероятность возникновения новых вспышек терроризма.

«Очевидно, что это не последняя попытка дестабилизации ситуации в регионе. Очень важно, чтобы полномочия и функции ОДКБ были усилены в сфере вопросов военной, информационной и общественной безопасности. Чтобы после того, как миссия ОДКБ в Казахстане будет завершена, не возник вакуум, которым могут воспользоваться радикалы-экстремисты различных мастей», — подчеркнул эксперт.

Переброска российских военнослужащих в Казахстан

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© Минобороны России

В комментарии RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин выразил уверенность, что события в Казахстане не останутся без выводов со стороны стран — участниц ОДКБ. В частности, как ожидает эксперт, члены организации будут более тесно сотрудничать друг с другом и увеличат численность миротворческого контингента.

«У Казахстана в силу разных факторов нет армии, способной прикрыть его гигантские пространства. И люди, которые организовали переброску и развёртывание миссии в Казахстане, достойны самых высоких похвал и наград. Миротворческий контингент ОДКБ продемонстрировал свою высокую востребованность, и, на мой взгляд, в ближайшем будущем он будет только наращиваться за счёт пополнения наиболее подготовленными кадрами и современным вооружением», — спрогнозировал Грозин.