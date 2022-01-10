Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации

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Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации
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«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», — приводятся его слова на сайте президента Казахстана.

Токаев добавил, что миротворцы не принимают участия в боевых операциях.

«Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алма-Ате и столице Казахстана», — сказал лидер республики.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

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