Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и ОДКБ
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- AP
По его словам, «это стало неожиданностью для всех».
«Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ», — сказал Песков, уточнив, что данные события стали неожиданностью и для России.
Также Песков заявил, что подавить террористов в Казахстане удалось благодаря действиям местных правоохранительных органов и сил ОДКБ.
По его словам, организация показала свою эффективность. Он также заявил о необходимости продолжения координации действий военных по линии ОДКБ.