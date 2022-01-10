Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и ОДКБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

По его словам, «это стало неожиданностью для всех».

«Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ», — сказал Песков, уточнив, что данные события стали неожиданностью и для России.

Также Песков заявил, что подавить террористов в Казахстане удалось благодаря действиям местных правоохранительных органов и сил ОДКБ.

По его словам, организация показала свою эффективность. Он также заявил о необходимости продолжения координации действий военных по линии ОДКБ.