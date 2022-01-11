Володин заявил об эффективной работе ОДКБ в Казахстане
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы. Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи», — отметил он.
По его словам взятие миротворцами ОДКБ под защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. В итоге, они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и анонсировал поэтапный вывод миротворцев из страны через два дня.