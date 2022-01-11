Володин заявил об эффективной работе ОДКБ в Казахстане

Короткая ссылка
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Казахстане силы ОДКБ показали свою эффективность в вопросе урегулирования кризисной ситуации.
Володин заявил об эффективной работе ОДКБ в Казахстане
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы. Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи», — отметил он.

По его словам взятие миротворцами ОДКБ под защиту  ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. В итоге, они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и анонсировал поэтапный вывод миротворцев из страны через два дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить