Володин заявил об эффективной работе ОДКБ в Казахстане

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Казахстане силы ОДКБ показали свою эффективность в вопросе урегулирования кризисной ситуации.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы. Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи», — отметил он.

По его словам взятие миротворцами ОДКБ под защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. В итоге, они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и анонсировал поэтапный вывод миротворцев из страны через два дня.