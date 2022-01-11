Токаев заявил об успешном выполнении основной миссии ОДКБ и анонсировал вывод миротворцев
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«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займёт не более десяти дней», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал, выступая перед депутатами парламента.
Ранее Токаев заявлял, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.
10 января президент Казахстана сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.