Токаев заявил об успешном выполнении основной миссии ОДКБ и анонсировал вывод миротворцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займёт не более десяти дней», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед депутатами парламента.

Ранее Токаев заявлял, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.

10 января президент Казахстана сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.