Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими.
Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«А чего вы хотите, чтобы они (США. — RT) сейчас радовались тому, как слаженно, как чётко, в правовых рамках действовали государства, которые в их блоки не входят? Конечно, они не будут это делать. Они будут всячески делать вид, что это неправая история, нелегитимная, что Россия опять агрессор», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ и анонсировал поэтапный вывод миротворцев из страны через два дня.

10 января глава государства отметил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.

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