МИД России: Блинкен в хамской манере прокомментировал действия России в Казахстане

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о действиях российских миротворцев в Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
МИД России: Блинкен в хамской манере прокомментировал действия России в Казахстане
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«Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — заявили в ведомстве.

Так они прокомментировали фразу Блинкена относительно ввода российских миротворцев в Казахстан: «Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». 

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: «Когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — отметили в МИД России.

Россия и другие страны ОДКБ направили миротворцев в Казахстан на ограниченный период.

Для переброски российских сил ОДКБ в Казахстан задействовано более 70 самолётов Ил-76 и пять Ан-124.

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января.

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