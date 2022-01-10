Глава Таджикистана Рахмон заявил о более чем шести тысячах боевиков у южных границ стран ОДКБ

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на северо-востоке Афганистана, насчитывается свыше 6 тыс. боевиков.
Глава Таджикистана Рахмон заявил о более чем шести тысячах боевиков у южных границ стран ОДКБ
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северно-восточных провинциях Афганистана, насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тыс. боевиков», — цитирует ТАСС президента Таджикистана.

В октябре специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» прошли в Таджикистане. В учениях приняли участие более 4 тыс. человек.

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