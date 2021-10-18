В Таджикистане начались совместные учения стран ОДКБ

Специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021» начались в Таджикистане. В учениях принимают участие более 4 тыс. человек.

«На полигоне Вооружённых сил Республики Таджикистан Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021», — отмечается в сообщении на сайте организации.

На церемонии присутствовал начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, который отметил особое внимание, уделяемое Центрально-Азиатскому региону сегодня.

«Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», — заявил Сидоров.

Ранее сообщалось, что ОДКБ увеличила до 4 тыс. число участников манёвров в Таджикистане.