В Таджикистане начались совместные учения стран ОДКБ
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«На полигоне Вооружённых сил Республики Таджикистан Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021», — отмечается в сообщении на сайте организации.
На церемонии присутствовал начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, который отметил особое внимание, уделяемое Центрально-Азиатскому региону сегодня.
«Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», — заявил Сидоров.
Ранее сообщалось, что ОДКБ увеличила до 4 тыс. число участников манёвров в Таджикистане.