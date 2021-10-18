ОДКБ увеличила до 4 тысяч число участников маневров в Таджикистане

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начинает 18 октября маневры с участием четырёх тысяч военнослужащих в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном.

«Четыре тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в специальных учениях «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместном учении «Взаимодействие-2021», проводимых в Республике Таджикистан в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2021», — приводит Интерфакс сообщение пресс-центра учений.

Манёвры ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 18—23 октября.

Глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник рассказал, что совместные манёвры России, Узбекистана и Таджикистана будут проводиться до тех пор, пока этого требует ситуация в Афганистане.

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