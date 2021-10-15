В МИД России прокомментировали учения с Узбекистаном и Таджикистаном

Совместные манёвры России, Узбекистана и Таджикистана будут проводиться до тех пор, пока этого требует ситуация в Афганистане, заявил глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Он отметил успешность совместных учений с точки зрения «оказания устрашающего эффекта» на возможных радикалов, действующих в «подбрюшье» Центрально-Азиатского региона.

«Эти совместные манёвры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране», — цитирует РИА Новости Стерника.

По его словам, для России и граничащих с Афганистаном государств первоочередной задачей является недопущение хаоса и безвластия, что могло бы спровоцировать экономический коллапс и гуманитарный кризис.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее сообщил, что в учениях ОДКБ «Боевое братство — 2021» примут участие более 5 тыс. человек. В районы проведения учений в Таджикистане идёт переброска воинских контингентов.

Манёвры ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 18—23 октября.