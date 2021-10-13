Учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 22—23 октября

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Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22—23 октября. Об этом сообщили в Парламентской ассамблее ОДКБ.
Учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 22—23 октября
  • РИА Новости

«Парламентарии государств ОДКБ 22—23 октября... примут участие в учении коллективных сил оперативного развёртывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2021» на территории Республики Таджикистан», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, в ходе учений парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооружённых формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации.

Ранее в Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.

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