Учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 22—23 октября
- РИА Новости
«Парламентарии государств ОДКБ 22—23 октября... примут участие в учении коллективных сил оперативного развёртывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2021» на территории Республики Таджикистан», — говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, в ходе учений парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооружённых формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации.
Ранее в Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.